Бразильский новичок московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал, что уже чувствует себя красно-синим.

«Готов ли забыть красно-белые цвета «Интернасьонала»? Да. Я уже переключился и забыл красно-белые цвета! Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий», — сказал Фукс, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, только в ЦСКА игрок забыл эти цвета, так как это цвета соперников армейцев. При этом Фукс добавил, он всю жизнь будет помнить «Интернасьонал».

Напомним, матч с «Ахматом» стал для бразильца дебютным в составе армейцев. Фукс вышел на поле на 78-й минуте, заменив Константина Кучаева.

Отметим, с 21-летним футболистом ЦСКА подписал контракт до 2025 года. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера игрока составила 9,5 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.