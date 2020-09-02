Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага не хочет уходить из команды и планирует бороться за место в составе.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, испанский вратарь готов остаться в «Челси», даже если лондонцы купят еще одного голкипера. Отмечается, Кепа намерен получить шанс у главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда проявить себя.

В прошедшем сезоне 25-летний испанец провел в составе «Челси» 40 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что лондонский клуб может купить вратаря «Ренна» Эдуара Менди.

Ранее стало известно, что бразильский защитник Тьяго Силва официально стал игроком «Челси». О подписании контракта с футболистом объявлено на официальном сайте лондонского клуба.