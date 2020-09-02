В рамках Первенства Москвы по фигурному катанию среди юниоров прошли короткие программы пар.

После первого дня соревнований первое место занимают Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев, которые получили от судей 63.49 баллов. На втором месте оказались Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 55.82 очков. Третью строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — судьи поставили им 54.59 баллов.

Отметим, произвольная программа пройдет завтра, 3 сентября, и начнется в 17:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российская фигуристка, победительница финала Кубка России Софья Самоделкина решила не выступать на открытом первенстве Москвы во дворце спорта «Мегаспорт».

Соревнования, которые проходят с 1 по 4 сентября, станут первыми официальными стартами в сезоне-2020/21 для юниоров. Самоделкина была включена в заявку на турнир, однако позже ее имя исчезло из списка участниц.