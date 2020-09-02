«МЮ» объявил о трансфере ван де Бека

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев. Отмечается, 23-летний полузащитник подписал с английским клубом соглашение на пять лет. Контракт также предусматривает опцию продления еще на год.

Ранее сообщалось, что футболист будет получать в «МЮ» шесть миллионов евро в год, а за трансфер будет заплачено 40 миллионов евро плюс бонусы.