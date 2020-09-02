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  • 19:57,  2 сентября 2020
Футбол
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«МЮ» объявил о трансфере ван де Бека

&#171;МЮ&#187; объявил о трансфере ван де Бека
Донни ван де Бек. Фото: "Аякс".

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев. Отмечается, 23-летний полузащитник подписал с английским клубом соглашение на пять лет. Контракт также предусматривает опцию продления еще на год.

Ранее сообщалось, что футболист будет получать в «МЮ» шесть миллионов евро в год, а за трансфер будет заплачено 40 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса». В прошедшем сезоне хавбек провел в составе амстердамцев 37 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Аяксом» был рассчитан до июля 2022 года.

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