«МЮ» объявил о трансфере ван де Бека

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев. Отмечается, 23-летний полузащитник подписал с английским клубом соглашение на пять лет. Контракт также предусматривает опцию продления еще на год.
Ранее сообщалось, что футболист будет получать в «МЮ» шесть миллионов евро в год, а за трансфер будет заплачено 40 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса». В прошедшем сезоне хавбек провел в составе амстердамцев 37 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Аяксом» был рассчитан до июля 2022 года.
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