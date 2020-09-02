В матче Кубка открытия между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» состоялся новый рекорд Континентальной хоккейной лиги.

В первой игре сезона уже на 51-й секунде заброшенной шайбой отличился Дмитрий Саморуков, который забил с передачи Андрея Локтионова и Антона Слепышева. Как сообщает пресс-служба КХЛ, этот гол стал самым быстрым в матчах за Кубок Открытия в истории лиги.

Отметим, 21-летний Саморуков проводит в КХЛ свой первый матч в карьере, ранее он выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс».

В данный момент команды провели один период, счет пока 1:0 в пользу московских армейцев.

Остальные команды КХЛ свои первые матчи проведут 3 и 4 сентября.

ЦСКА следующую встречу сыграет также 4-го числа дома против «Сочи», «Ак Барс» в этот же день примет подольский «Витязь».