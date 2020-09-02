Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сдал ложноположительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Аранхо Родригес в своем Twitter. По информации источника, тест Куртуа дал ложноположительный результат, ошибочно показав наличие вируса в организме. Отмечается, в связи с этим футболист будет тренироваться со сборной Бельгии, никаких ограничений для него не будет.

Ранее сообщалось, что вратарь бельгийской команды прошел тестирование по прибытии в национальный центр Тибузе, где сборная Бельгии готовится в матчам Лиги наций против Дании 5 сентября и Исландии 8 сентября. Отмечается, у всех членов сборной Бельгии взяли мазок из носа для выявления коронавируса, и один из них, тот, который принадлежит Куртуа, дал положительный результат.