В матче Кубка открытия московский ЦСКА дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Дмитрий Саморуков на 1-й минуте с передач Андрея Локтионова и Антона Слепышева и Антон Слепышев на 43-й минуте с передачи Андрея Локтионова.

У казанского клуба отличились Стефан Да Коста на 26-й минуте в большинстве с передач Микаэля Викстранда и Джастина Азеведо, Азеведо на 54-й минуте с передач Найджела Доуса и Стефана Да Косты и Дмитрий Воронков на 2-й минуте овертайма.

Отметим, Дмитрий Саморуков установил рекорд КХЛ, забросив самую быструю шайбу в матче Кубка открытия. 21-летний Саморуков провел в КХЛ свой первый матч в карьере, ранее он выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс».