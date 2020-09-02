Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в матче второго круга US Open.

Встреча продолжалась два часа и 14 минут. Счет по сетам — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу россиянки. При этом она уступала во втором сете со счетом 1:5.

В следующем раунде Варвара Грачева встретится с хорваткой Петрой Мартич.

Ранее российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Александрова прошли во второй круг открытого чемпионата США по теннису. Калинская в двух сетах одержала победу над себкой Ниной Стоянович. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, спортсменки провели на корте чуть менее полутора часов. Александрова обыграла бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс в трех сетах. Счет по партиям 3:6, 7:5, 6:1 в пользу Александровой.