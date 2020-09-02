Бывший премьер-министр Италии и экс-глава «Милана» Сильвио Берлускони заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, 83-летний функционер находится на самоизоляции у себя дома, но продолжает работать удаленно. Учитывая возраст Берлускони, он входит в категорию повышенного риска.

Напомним, Сильвио Берлускони был президентом «Милана» более 30 лет, а в данный моментявляется главной итальянской «Монцы», которая по итогам прошлого сезона получила повышение в Серию Б.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар заразился коронавирусной инфекцией. По информации источника, помимо заразившихся ранее Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии, позитивный тест сдал Неймар. Все трое вернулись с отдыха на Ибице.