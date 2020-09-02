Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, что в клубе хотят прийти к тому, чтобы платить футболистам согласно показываемым ими результатам на поле.

По словам Калакуцкого, такой принцип начнет действовать уже в ближайшее время. Он отметил, финансовое вознаграждение футболистов будет зависеть не от числа сыгранных минут, а от достижений на поле: результативных передач, забитых голов, победных матчей. Он добавил, что максимальные бонусы футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.

«Это идеальная схема, и к ней, конечно, очень хочется прийти, чтобы фиксированная заработная плата была меньшей частью, а бонусная была большей частью», — сказал Калакуцкий, слова которого приводит «Россия Самара».

Напомним, в этом сезоне самарский клуб выступает в ФНЛ и после шести туров идет на 13-м месте.