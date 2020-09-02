Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о причинах ухода из английского «Ливерпуля».

По словам Ловрена, покидать такой большой клуб, как «Ливерпуль», всегда сложно, но он ушел в лучшее время из возможных с высоко поднятой головой. Хорват отметил, он работал на максимуме, выиграл самые важные трофеи и отлично провел время.

«Но я тот человек, что постоянно хочет доказывать свою состоятельность, так что я не считаю «Зенит» шагом назад в своей карьере. Скорее, это новый вызов. Хочу доказать всем, что я все еще способен развиваться на самом высоком уровне», – сказал Ловрен, слова которого приводит L’Equipe.

Отметим, хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен стал единственным легионером команды, отправившимся в расположение национальной сборной.