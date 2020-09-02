Отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

«Мой сын не остается», – сказал Хорхе, слова которого приводит TyC Sports.

Ранее стало известно, что в ходе встречи стороны не урегулировали существующие противоречия.

Также сообщалось, что Месси договорился с холдингом City Football Group, которому принадлежат «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». По информации Daily Record, аргентинец отыграет сразу в двух клубах.

Его пятилетний летний контракт согласован на 700 млн евро. По нему Месси проведет три года в «Манчестер Сити», а затем отыграет два сезона в MLS — в другом клубе холдинга «Нью-Йорк Сити. Месси была предложена доля в City Football Group качестве частичной оплаты, однако футболист, вероятно, предпочтет оплату деньгами из-за сложностей, связанных с оценкой акций холдинга.