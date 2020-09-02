«Газпром» продолжит оставаться генеральным спонсором Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Как гласит заявление СБР, средства, которые компания выделит в рамках соглашения, будут направлены на подготовку и проведение соревнований под эгидой Союза биатлонистов России, а также подготовку российских спортсменов к выступлению на внутренних и международных соревнованиях.

По словам президента СБР Виктора Майгурова, сотрудничество длится уже более 10 лет, и он уверен, что продолжение партнерства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации биатлона в России, а также появлению новых звезд.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Иван Мелихов рассказал о том, когда IBU будет принимать решение о проведении этапов Кубка мира сезона-2020/21.