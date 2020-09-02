Паненкова завершила карьеру, Сергея Семака обманули мошенники, «МЮ» купил Донни ван де Бека. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

UFC 253 пройдет на «Бойцовском острове»

Турнир UFC 253 состоится не в Лас-Вегасе, как это было известно ранее, а на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Паненкова объявила о завершении карьеры

Российская спортсменка Дарья Паненкова официально уходит из фигурного катания в качестве фигуристки. Об этом она заявила в своем инстаграме.

Месси согласовал 5-летний контракт на 700 млн евро

Форвард «Барселоны» Лионель Месси договорился с холдингом City Football Group, которому принадлежат «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». По информации Daily Record, аргентинец отыграет сразу в двух клубах.

Жена Семака рассказала, как тренер «Зенита» стал жертвой мошенников

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак обманут мошенниками и лишился большой суммы денег.

Неймар стал третьим в «ПСЖ», кто заразился коронавирусом

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар заразился коронавирусной инфекцией.

«МЮ» объявил о трансфере ван де Бека

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».

ЦСКА проиграл «Ак Барсу» в первом матче КХЛ нового сезона

В матче Кубка открытия московский ЦСКА дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:3.

Грачева обыграла Младенович во втором круге US Open

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в матче второго круга US Open.