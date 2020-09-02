Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности клуба продать сенегальского защитника Калиду Кулибали и польского нападающего Аркадиуша Милика.

«Кулибали и Милик покинут клуб, если трансферный рынок это позволит. Если рынок позволит нам продать этих двух отличных игроков, мы будем знать, кем их заменить. Если не получится, то мы обсудим этот вопрос снова в следующем году», — сказал Де Лаурентис, слова которого приводит Football Italia.

Отметим, на Кулибали претендует «Манчестер Сити», а на Милика — «Ювентус».

Ранее стало известно, что испанский полузащитник Хосе Кальехон, который недавно покинул итальянский «Наполи», может стать футболистом «Вильярреала». 33-летний игрок, который отыграл семь лет в составе партенопейцев, стал свободным агентом этим летом по истечении срока контракта.