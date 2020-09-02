Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над американцем Брендоном Накашимой в матче второго круга турнира US Open.

Встреча продолжалась два часа и 58 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:1 в пользу Зверева.

В следующем круге немец сыграет с победителем матча между французом Адрианом Маннарино и американцем Джеком Соком.

Отметим, завтра, 3 сентября, российские теннисисты на US Open сыграют матч второго круга. В мужском одиночном разряде ожидается матч россиян: не выступавший три года Андрей Кузнецов сыграет с Кареном Хачановым. Андрей Рублев проведет встречу с 26-летним французом Грегуаром Баррером. Первая ракетка России Даниил Медведев проведет встречу с австралийцем Кристофером О’Коннелл, который является 116-м сеяным.