В плей-офф Западной конференции НХЛ состоялся шестой матч между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой «Колорадо» со счётом 4:1.

В концовке первого периода счет открыл форвард «Далласа» Миро Хейсканен, ему ассистировал российский форвард «Звезд» Денис Гурьянов, скопивший уже 14-е очков в нынешнем Кубке Стэнли. Через полминуты после этого шайбу забросил другой россиянин — защитник Никита Задоров воспользовался пасом Владислава Наместникова. Во втором периоде отличились Мака и Рантанен, а четвертую шайбу Маккиннон забросил в пустые ворота.

Другие россияне Александр Радулов («Далласа») и Валерий Ничушкин («Колорадо») результативными действиями не отметились. «Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом» — 3-3.