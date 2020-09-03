Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой вероятностью останется в клубе на следующий сезон. Как сообщает журналист TyC Sports Мартин Аревало, данное решение в окружении 33-летнего аргентинца будет принято в четверг. Ожидается, что Месси доработает до конца свой контракт с каталонским клубом, который истекает в июне 2021 года.

Напомним, что Месси хотет покинуть «Барселона», но испанский клуб не намерен отпускать его бесплатно. У Месси в контракте прописана сумма отступных, за которую любой клуб может его выкупить. Но сумма слишком большая, а на меньшие деньги «Барселона» свой актив реализовывать не планирует.