Главный тренер «БФЦ Даугавпилс» Александр Горшков рассказал, что не смог устроиться в российском футболе из-за плохого прощания с «Зенитом». В 2018-м году Горшкова уволили из «Зенита-2», а тот сказал, что клубу нужно поставить 10 баллов за актерское мастерство.

По словам Горшкова, когда он пытался трудоустроиться в одном из российских клубов, ему дали понять, что прослеживается связь.

«Мне дали отрицательный ответ из-за того, что я плохо ушел из «Зенита»», — приводит слова Горшкова «Спорт День за Днем».

Напомним, что Горшков долгое время выступал за «Зенит» в качестве игрока — сначала с 1997-го по 2002-й год, а затем с 2004-го по 2008-й. Вместе с «Зенитом» выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА.