Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов после поражения в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ от «Колорадо Эвеланш» (1:4) заявил, что нужно для успеха его команды, чтобы пройти «лавин».

«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне, это очень важно. Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждет седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

В данный момент счет в серии равный — 3:3. Решающий матч состоится 4 сентября. Победитель сыграть в финале Западной конференции с «Тампа-Бей».