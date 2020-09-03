Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова преодолели барьер первого круга Открытого чемпионата США в парном разряде.

В дебютной встрече турнира соперницами россиянок был японский дуэт Нао Хибино и Макото Ниномия. Матч продолжался один час 58 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

Следующими оппонентами Блинковой и Кудерметовой будут победители в противостоянии Анна-Лена Фридзам / Катержина Синякова — Юсью Арконада / Кристина Макхэйл.

Сегодня вечером состоятся матчи второго круга в одиночном разряде. Свои матчи проведут Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев — в мужской сетке. Екатерина Александрова сыграет в женском одиночном разряде.