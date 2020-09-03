Пауза на игры сборных дала возможность игрокам и тренерам «Зенита» провести свободное время. Портал «Бобсоккер» назвал месторасположение некоторые игроков и тренеров петербургского клуба.

Семь игроков принимают участие в играх Лиги наций в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы. Аргентинский форвард Себестьян Дриусси проходит реабилитацию в Санкт-Петербург. Там же находится Сергей СемакА, который в начале сентября проводил детей в школу. Анатолий Тимощук отдыхает в Карелии.

В Сочи находится Эмильяно Ригони, приехавший отдохнуть к Эмануэлю Маммане. Вильмар Барриос там же — отдает в компании Кристиана Нобоа. А Малком знакомится с достопримечательностями Москвы.

Сообщается, что «Зенит» возобновит тренировки в пятницу вечером. В 7-м туре «Зенит» на своем поле сыграет с «Арсеналом».