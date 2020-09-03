Депутат Госдумы Василий Власов, представляющий (ЛДПР),сделал предложение учредить в России кубок по киберспорту для школьников. Помощником этого депутата выступает российский видеблогер и стример Илья Мэддисон. Как сообщает «Р-Спорт, соответствующее предложение парламентарий направил министру спорта Олегу Матыцину.

Как отметил депутат, данные соревнования помогут наиболее талантливым детям проявить себя и выйти на международный уровень.

«Во исполнение указания президента со своей стороны считаю необходимым учреждение Кубка по киберспорту среди учащихся среднеобразовательных учебных заведений», — отмечается в документе, подготовленным Власовым.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал посодействовать развитию киберспортивных соревнований в образовательных учреждениях.