Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал сентиментальный пост, посвященный своему погибшему отцу Абдулманапу Нурмагомедову.

«Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем», – написал Хабиб.

Напомним, о смерти Нурмагомедова-старшего, отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стало известно 3 апреля. Специалист перенес коронавирус, который дал осложнение на сердце. Абдулманап ушел из жизни в одной из московских клиник.

Первый бой после смерти папы Хабиб проведет с Джастином Гэтжи. Поединок пройдет в рамках UFC 254 24 октябре.