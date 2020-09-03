Сборной России предстоит матч с командой Сербии в рамках Лиги наций. Сербы — не чужая для нашего чемпионата страна, игроков оттуда всегда было много в нашем чемпионате. В преддверии матча мы решили составить символическую сборную из сербских игроков в РПЛ.

Деян Радич

Голкипер начал российскую карьеру в «Алании», откуда перешел в «Спартак-Нальчик», а затем в «Ростов». Наибольший след как игрок он оставил в Кабардино-Балкарии, но более ключевые события его жизни связаны именно с «Ростовом»: там он работает до сих пор селекционером. В том же «Ростове» получил разрыв почки после столкновения с игроком «Терека» Садаевым. Теперь почка у серба лишь одна.

Бранислав Иванович

Пожалуй, лучший серб в истории РПЛ. Иванович сначала зажег в середине нулевых в составе «Локомотива». Да так, что отправился в АПЛ и остался там на десять лет. Завоевав все титулы на клубном уровне, защитник вернулся в Россию и с 33 до 36 лет был лучшим игроком лиги в своем амплуа.

Неманья Видич

Видич не так много поиграл в «Спартаке», но этого хватило, чтобы в «МЮ» определились с партнером для Рио Фердинанда на долгие годы. За Видичем следили еще когда выступал в Сербии, а в РПЛ он просто подтвердил высокий уровень. В итоге Неманья стал одним из лучших защитников мира, завоевал кубок Лиги чемпионов, победив «Челси» в финале, который проходил в Москве, и заскочил в Милан, где поиграл в «Интере».

Милан Вьештица

Один из первых качественных легионеров «Зенита». Вьештица был крут задолго до Ивановича, Гарая и Шкртела. При Властимиле Петржеле он был ключевым защитником и стал с командой серебряным призером чемпионата. После «Зенита» Милан поиграл еще в нескольких российских клубах «Ростове», «Шиннике», «Урале» и «Жемчужине».

Огнен Короман

Как и большинство сербов, Короман переехал в Россию из родного чемпионата. В нем сразу была заметна техника и видение поле, он стал лидером «Динамо» и получил признание от фанатов, которые выбрали его лучшим футболистом по итогам сезона. Спустя год Короман перешел в «Крылья Советов», где был не менее полезен «Крыльям Советов». В том сезоне самарцы завоевали бронзовые медали — лучшее достижение в истории клуба.

Горан Чаушич

В России выступало не так много хороших сербов именно на позиции центрального полузащитника, и потому Чаушич — один из лучших. Горан имеет опыт выступлений в Ла Лиге, где он был игроком основного состава «Осасуны», а в тульском «Арсенале» Чаушич давно является важной фигурой, пусть и уходил из клуба на время в «Црвену Звезду».

Велько Паунович

Чаушич и Паунович — пожалуй, самые слабые звенья этой команды. Они не отметились в России ничем выдающимся, но в целом их карьера выглядит достойно. Паунович практически всю футбольную жизнь провел в Испании, а в 2007-м получил предложение от Курбана Бердыева перейти в «Рубин». Но за 16 матчей был забит лишь один мяч, что маловато для игрока его уровня, и потому Велько пришлось возвращаться на Пиренеи.

Зоран Тошич

Тошич приходил в ЦСКА в ранге футболиста, у которого не получилось в «МЮ». Было непонятно, как к этому относиться, но в армейском клубе он быстро стал своим и в итоге задержался аж на восемь лет, выиграв три чемпионства и три серебра.

Милош Красич

Красич не застал Тошича в ЦСКА, но по таланту он был, вероятно, даже выше, чем Зоран. Перешедший из «Войводины» 19-летний серб неожиданно стал игроком основы команды Газзаева и обратил на себя внимание европейских клубов. В итоге Красич вырос в топ-игрока и уехал в «Ювентус», где дела сначала шли отлично, но после прихода Антонио Конте Красич сел на банку, а затем был продан в «Фенербахче».

Данко Лазович

Перешел в «Зенит» в 2010-м из ПСВ и с ходу стал игроком основы на ближайшие пару лет. Лазович много забивал, но всему приходит конец: когда серб сбавил обороты, он не устроил Лучано Спаллетти и отправился в аренду в «Ростов». Вернуться на прежний уровень уже не получилось.

Саво Милошевич

В «Рубин» Милошевич переходил в статусе большой звезды, которая оформляла хет-трик на Евро-2000 и была одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. В Казани Милошевич забивал совсем не много, но главный мяч именно на его счету: гол в ворота «Сатурна» на 89-й минуте принес команде Бердыева первое в истории чемпионство.