Национальная сборная России в полном составе сдала повторное тестирование на коронавирус. Как сообщает пресс-служба сборной, тесты сдали все игроки и члены тренерского штаба национальной команды.

Как отмечается в сообщении в твиттере сборной, по итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА.

Все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией», — написано в сообщении.

Сегодня сборная России проведет матч в Москве на ВТБ Арене со сборной Сербией. Игра в рамках Лиги наций начнется в 21:45 по московскому времени.