Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в августе. Работу немецкого специалиста в специальном голосовани отметили представители РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Отметим, что «Спартак» во главе с Тедеско собрал 14 очков в шести матчах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, превосходя «Зенит» на одно очков.

На награду лучшему тренеру месяца также претендовал тренер «Зенита» Сергей Семак. Также в числе лучших фигурировали Владимир Федотов из «Сочи», Кирилл Новиков из «Динамо» и Андрей Талалаев из «Ахмата».

Ближайшую игру 7-го тура «Спартак» проведет с ЦСКА.