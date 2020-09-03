На Первенстве Москвы среди юниоров по фигурному катанию девушки продемонстрируют короткие программы.

Фаворитка соревнований ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выступит в четвертой разминке под 19-м номером. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина выступит самой последней, выйдя в пятой разминке под тридцатым номером.

Короткая программа начнется в 11.45 по московскому времени (3 сентября), произвольной программа стартует 14.30 по московскому времени на следующий день, сообщает Москва.Ру.

Вероника Жилина перешла в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 года, после того, как к академии «Ангелы Плющенко» присоединился тренер младшей группы Тутберидзе Сергей Розанов.