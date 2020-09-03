Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила о новых билетах в качестве дополнительной продажи на контрольные прокаты сборной России. Выступления состоятся в спортивном комплексе «Мегаспорт». 12 сентября пройдут короткие программы, на следующий день состоятся произвольные.

На льду будут все фигуристы сборной России, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Выступят и новые лидеры команды — чемпионка Европы Аленка Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. На льду появится и чемпионка мира среди юниоров воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева.

По состоянию на 11.00 утра четверга в продаже остается 471 место на субботу и 71 на воскресенье.