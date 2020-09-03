Федерация фигурного катания Канады огласила состав национальной сборной на предстоящий сезон.

В состав мужского одиночного катания вошли Роман Садовски, Нам Нгуен и Киган Мессинг. В женском одиночном катании будут выступать Эмили Босбек, Элисон Шумахер, Мэйдлин Шиза. В парах будут соревноваться Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро и Эвелин Уолш — Треннт Мишо. В танцах на льду — Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, Марджори Лажуа — Захари Лага, Каролин Сусис — Шейн Фирус и Лоуренс Фурнье — Николай Соренсен.

Чтобы выступать в сборной фигурист должен был финишировать в тройке лучших на чемпионате Канады 2020 или попасть в топ-24 рейтинга ISU.