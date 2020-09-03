Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о ситуации с форвардом «Барселоны» Лионеля Месси, который хочет покинуть клуб.

По словам Рамоса, это не тот вопрос, который его беспокоит. Рамос считает, что Месси заслужил право принимать решение о будущем.

«Для испанского футбола, „Реала“ и „Барселоны“ было бы лучше, чтобы он остался. Месси делает Примеру и свою команду лучше, а матчи „класико“ — интереснее», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, Месси хочет покинуть «Барселону», но ситуация осложняется действующим контрактом с каталонским клубом. На аргентинца претендует «Манчестер Сити».