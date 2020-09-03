Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов может получить титульный бой в UFC. Спортсмен выступает в UFC в полулёгкой весовой категории. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

По его словам, команда бойца настаивает, чтобы это был титульный бой.

«Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, владельцем пояса UFC в полулёгком весе является представитель Австралии Александер Волкановски.

В конце лета Магомедшарипов должен был выйти в октагон с Яиром Родригесом, но из-за повреждения мексиканца бой сорвался.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых 18 раз побеждал и потерпел одну неудачу.