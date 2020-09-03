Футболисты мужской и женской сборных Бразилии будут получать одинаковые зарплаты.

Об этом сообщает бразильская федерация футбола. Отмечается, мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые, а также равные ежедневные выплаты в период сборов и проведения международных матчей.

По словам президента CBF, различий по половому признаку больше не будет, так как федерация одинаково относиться к мужчинам и женщинам

Ранее на равную оплату мужчинам и женщинам пошли футбольные федерации Австралии, Норвегии и Новой Зеландии.

Напомним, мужская сборная Бразилии пять раз становилась чемпионом мира. Женская национальная команда завоевала серебряные медали на чемпионате мира-2007, а в 1999 году заняла третье место.