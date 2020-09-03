Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов может стать футболистом екатеринбургского «Урала».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, екатеринбургский клуб ведет переговоры об аренде хавбека на один год. Отмечается, в случае перехода большую часть зарплаты Мирзова будут платить красно-белые.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Тамбова» и турецких клубов.

В прошлом сезоне Мирзов провел 21 матч в российской премьер-лиге и набрал два (1+1) очка. В нынешнем сезоне он отыграл только три минуты в матче шестого тура с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов клубов из Италии, Испании и Германии.