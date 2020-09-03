В контрактах футболистов московского «Спартака» есть пункт о депремировании за конкретные поступки.

Об этом сообщает Betonmobile. По информации источника, в их число входит выполнение какой-либо другой работы без специального разрешения клуба, участие в футбольных соревнованиях, которые официально не признаны РФС и РПЛ, нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе, если эти действия повлекли за собой повреждение интересов клуба.

Кроме того, игрокам «Спартака» запрещено разглашать информацию о деятельности клуба, нельзя общаться со СМИ без согласования с руководством клуба или с пресс-службой, разглашение информацию о своей зарплате и вознаграждениях, а также употреблять алкогольные напитки за два дня, накануне, в день футбольного матча и во время учебно-тренировочных сборов.

Нарушения этих пунктов наказываются полным снятием ежемесячных поощрительных выплат.