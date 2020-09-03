Свою последнюю встречу сборная России провела чуть ли не десять месяцев назад, сыграв два разных по сложности матча против сборных Бельгии и Сан-Марино. Ясно, что за такое время состояние российских футболистов претерпело изменения, поэтому и состав команды Станислава Черчесова на игру Лиги наций с Сербией может быть любым.

Тем не менее, костяк команды, в целом, ясен. Вряд ли Черчесов станет менять Гильерме в воротах, хотя и существует вероятность, что в рамке появится Антон Шунин.

Пара центральных защитников стабильна: рядом с Георгием Джикия по традиции последних матчей сыграет Андрей Семенов. По краям защиты не все однозначно. Место в составе Мариу Фернандеса хоть и не ставится под сомнения, но учитывая хороший уровень Вячеслава Караваев, не так уж и очевидно. Караваев может сыграть и слева, но, вероятно, Черчесов все же предпочтет проверенный вариант из Федора Кудряшова или Юрия Жиркова.

В центре поля нужно расположить три полузащитника — два имени из трех в отсутствии травмированных Головина и Баринова предельно ясны: Магомед Оздоев сыграет опорника, рядом с ним выйдет Роман Зобнин. Третьим в треугольнике, скорее всего, появится Далер Кузяев — Черчесов захочет дать игровую практику полузащитнику, который очень много играл в концовке прошлого сезона, а сейчас ищет себе новый клуб.

Далее Черчесову нужно определится с инсайдами. Здесь, по всей видимости, нет альтернативы на правом фланге Алексею Ионову. Слева есть варианты, но Черчесов может дать сыграть полноценный матч Зелимхану Бакаеву, чтобы тот привыкал к лидерской роли. В качестве единственного нападающего выйдет Артем Дзюба, хотя сменщиков у него много — это и Смолов, и Комличенко, и Соболев.

Состав сборной России в матче с Сербией (версия Nevasport): Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зобнин, Кузяев — Ионов, Бакаев — Дзюба