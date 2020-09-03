Уругвайский нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес не может перейти в стан туринского «Ювентуса» из-за отсутствия итальянского паспорта.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, Суарес одной ногой в Турине, но проблема в том, что у него нет паспорта, и ему придется сдать экзамен, чтобы получить его и иметь возможность играть в Серии А. Отмечается, в Ла Лиге для этого было достаточно паспорта его жены.

Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» хочет приобрести центрального нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле. Это связано с тем, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес с большой долей вероятностью покинет клуб: новый тренер Рональд Куман уже сообщил нападающему, что не видит его в основе команды.