Нападающие каталонской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес во время переговоров с руководством сине-гранатовых отдыхают в доме аргентинца.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, большую часть времени переговоров Месси остается взаперти в своем доме в Кастельдефельсе, но не теряет физическую форму. Например, играет в паддл-теннис с Луисом Суаресом. Кроме того, с ним занимается сотрудник «Барселоны» Пепе Коста.

Отмечается, у каталонского клуба сегодня выходной, и потому Суарес может вместе с Месси поиграть в паддл-теннис. Известно, что следующие переговоры Месси с «Барселоной» пройдут завтра утром.

Ранее СМИ сообщали, что Луис Суарес не может перейти в стан туринского «Ювентуса» из-за отсутствия итальянского паспорта. Суарес одной ногой в Турине, но проблема в том, что у него нет паспорта, и ему придется сдать экзамен, чтобы получить его и иметь возможность играть в Серии А.