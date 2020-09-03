Финский «Йокерит» не вылетел из Хельсинки на игру Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо».

Об этом сообщает Iltalehti. По информации источника, рейс должен был вылететь в Минск в 13:00, но в аэропорту команда так и не появилась. Отмечается, что отменен и рейс Finnair в Минск.

Напомним, матч «Йокерита» с «Динамо» должен был состояться сегодня, 3 сентября, в Минске. В данный момент в столице Белоруссии происходят демонстрации после президентских выборов. Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.

Ранее финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом.

Отметим, вчера, 2 сентября, в матче Кубка открытия московский ЦСКА дома потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:3.