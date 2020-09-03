В рамках Первенства Москвы по фигурному катанию среди юниоров прошли короткие программы юношей.

После короткой программы первое место занимает Артем Ковалев, который получил от судей 81.18 баллов. На втором месте оказался Илья Яблоков, набравший 80.45 очков. Третью строчку занял Кирилл Сарновский — судьи поставили ему 79.66 баллов.

Отметим, произвольная программа пройдет завтра, 4 сентября, и начнется в 11:00 по московскому времени.

Кроме того, сегодня на Первенстве Москвы среди юниоров по фигурному катанию девушки продемонстрируют короткие программы. Фаворитка соревнований ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выступит в четвертой разминке под 19-м номером. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина выступит самой последней, выйдя в пятой разминке под тридцатым номером.