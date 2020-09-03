Весной 2019-го Магомед Оздоев по-царски завоевал себе место в основном составе «Зенита» и сборной России. Преодолев игровые проблемы, вечно ходивший в перспективных центральный полузащитник, начал стабильно действовать в центре поля команды Семака в паре с Вильмаром Барриосом.

Вот уже полтора года россиянин качественно дополняет колумбийца, делая центр поля «Зенита» тяжело проходимым для соперников. Оздоев сбалансирован: его отбор, мобильность, пас и дальний удар отвечают многим критериям сильного полузащитника формата box to box.

При прежнем лимите вопросов к Оздоеву не возникало — он умело держал паспортную позицию в старте и у тренерского штаба «Зенита» было понимание, что кого-то лучше найти здесь сложно. Но лимит поменялся — теперь в основном составе можно выпустить сразу 8 легионеров. В этой связи позиции Оздоева не так уж крепки: из всех россиян, выходящих сейчас в старте «Зенита», его место самое шаткое.

Иными словам, «Зенит» не прочь найти на это место качественного легионера, который на порядок лучше Оздоева двигал бы мяч в атаку, создавал моменты для партнеров и себя, при этом не утрачивая оздоевских качеств при игре в обороне. Такие игроки стоят дорого, но если и усилять этот конкретный «Зенит», то именно так. Нужен оттянутый плеймейкер или свободный полузащитник, способный лучше Оздоева атаковать и не хуже обороняться. Условный Крыховяк.

При этом свои позиции Магомед может и не потерять. Если Сергей Семак по разным причинам по-прежнему не сможет рассчитывать на полную мощь своей атакующей четверки (Дриусси-Малком-Дзюба-Азмун), то вероятен вариант, что «Зенит» изменит схему. И с приходом мистера Х в полузащите станут действовать три хавбека.

Не стоит и забывать, что для прихода сильного легионера на позицию Оздоева, «Зениту» придется расстаться с кем-то из легионеров. Самый очевидный вариант — это Ригони, но и найти новый клуб аргентинцу непросто.

В любом случае, Оздоев все равно будет востребован, поскольку матчей с началом Лиги чемпионов только прибавится — нужно будет проводить ротацию в центре поля.