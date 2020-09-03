Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил Хабибу Нурмагомедову, который опубликовал трогательный пост про погибшего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Продолжай делать так, чтобы он тобой гордился», – оставил Джонс комментарий под фото.

Напомним, о смерти Нурмагомедова-старшего, отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стало известно 3 апреля. Специалист перенес коронавирус, который дал осложнение на сердце. Абдулманап ушел из жизни в одной из московских клиник.

Первый бой после смерти папы Хабиб проведет с Джастином Гэтжи. Поединок пройдет в рамках UFC 254 24 октября. Изначально бой Нурмагомедова и Гэтжи должен был состояться в сентябре, однако из-за смерти отца и тренера Хабиба поединок отложили до конца октября.

.