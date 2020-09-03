Матч Лиги наций между национальными командами Венгрии и России будет обслуживать итальянский арбитр Маурицио Мариани.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Отмечается, помогать итальянцу будут его соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони, четвертым рефери станет Даниэле Довери.

Отметим, встреча между Венгрией и Россией состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Сегодня, 3 сентября, команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Сербии в стартовом матче Лиги наций. Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что национальная сборная России в полном составе сдала повторное тестирование на коронавирус. Как сообщает пресс-служба сборной, тесты сдали все игроки и члены тренерского штаба национальной команды.