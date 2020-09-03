Польский боец UFC в полутяжелом весе Ян Блахович считает, что еще подерется с бывшим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом, который перешел в тяжелый вес.

По словам Блаховича, он очень рад, что будет драться за титул. Поляк отметил, Доминик Рейес – тоже очень хороший боец, один из лучших в мире, и оба спортсмена заслужили этот шанс.

«Сейчас я не думаю о Джонсе, он для меня на данный момент не существует. Я думаю только о Рейесе. Верю, что в будущем все равно встречусь с Джонсом, поэтому сейчас в моей голове только Рейес. Думаю, что Джонс вернется в полутяжелый вес. Если нет, то я могу перейти в тяжелый и поймать его там. Для меня это не проблема», – сказал Блахович, слова которого приводит MMAJunkie.

Отметим, поединок Яна Блахович с Домиником Рейесом пройдет 26 сентября в Лас-Вегасе в рамках карда турнира UFC 253. На кону будет стоять вакантный пояс UFC в полутяжелом весе.