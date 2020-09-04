СКА в первом матче КХЛ проведет гостевой матч против нижнекамского «Нефтехимика».

Напомним, армейцы поменяли тренера — вместо Алексея Кудашова команду принял Валерий Брагин, который будет развивать молодежь. В межсезонье СКА покинули Сергей Плотников, Йори Лехтеря, Илья Каблуков, Наиль Якупов, Артем Зуб, Александр Барабанов. Сейчас СКА находится на начальной стадии постройки новой команды. В межсезонье петербуржцы проиграли шесть матчей из одиннадцати.

«Нефтехимик» летом также расстался с целой группой хоккеистов. В прошлом сезоне клуб из Нижнекамска «Нефтехимик» выступал результативно, забросив 162 шайбы в регулярном чемпионате – это четвертый показатель в Восточной конференции.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.