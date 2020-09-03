О предстоящем матче сборной России с командой Сербии и шансах нашей команды в группе Лиги наций мнением поделился экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт:

Сербы — неплохая команда, поэтому после такого перерыва сложно говорить, как будет выглядеть наша команда и противник. Довольно упорной должна быть игра, сербы всегда хорошая команда. У меня в свое время был разговор с Петржелой, который не хотел держать Вьештицу, и он мне говорил: «Ну, сербы всегда слабо играли в футбол». Я у него спросил, а что они, слабее чехов? Они примерно одинаковы, что сербы, что чехи, поэтому говорить заранее сложно. Мне кажется, что будет упорная борьба. Мы играем в Москве, поэтому преимущество должно быть у нас.

Не думаю, что скажется отсутствие Головина и Миранчука — Черчесов всегда находит варианты. Миранчук в принципе не играл в составе сборной, а Головин — системообразующий игрок. Я думаю, у нас достаточно футболистов, которые смогут их заменить.

Зная Черчесова, он старается особо не дергать вратарей. Наверное, он выпустит Гилерме, хотя это спорный вопрос, исходя из формы вратаря «Локомотива». Кроме голкиперов молодежной сборной, у нас есть Миша Кержаков, он надежнее Гилерме. Каждый год одним из сильнейших вратарей является Беленов. Он стабилен, причем в далеко не сильнейшей команде. Его вызывали, но шансов сыграть не дают. Джанаев и Шунин тоже выглядят неплохо, я бы им даже дал преимущество перед Гилерме по игре.

Думаю, две сильнейших команды нашей группы сегодня будут играть. Турки все-таки послабее, хотя я могу ошибиться. Сербия и Россия — более сильные команды, чем Венгрия и Турция, на мой взгляд. Я считаю, что в этот раз у нашей сборной больше шансов выйти в Лигу А. Получится или нет — не могу прогнозировать, но мне кажется, что шансов больше.