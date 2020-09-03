Тренер Нина Мозер сравнила уровень фигурного катания в России и Европе.

В по словам Мозер, в России сложности с тем, чтобы качественно сформировать парное катание, поскольку в первую очередь комплектуются одиночники и танцы.

«В Европе в фигурном катании совсем плохо. Потому что планка, которую задали россияне, на данный момент для них недостижима. У них нет выбора, возможностей», — приводит слова Мозер «Спорт-Экспресс».

Как отметила Мозер, в стране могут кататься один-два одиночника, которые претендуют на крупные соревнования, а дальше реалии таковы, что это не назовешь спортом высших достижений. По словам Мозер, в европейских странах многие занимаются фигурным катанием не ради олимпийской медали, а ради удовольствия.