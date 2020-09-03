Матчи в Dota 2 и CS:GO редко захотят за определенные временные рамки. Вспоминаем самые длинные поединки в этих киберспортивных дисциплинах.

Рекорд в CS:GO

Как известно, для победы в Counter Strike: Global Offensive достаточно выиграть 16 раундов, то есть большинство из 30 партий. Такое правило действует с 2001 года, ранее для победы требовалось взять 13 раундов. Однако в данном случае по истечении 30 раундов счет был 15:15, и команды XENEX и exceL не смогли быстро решить, кто окажется победителем. Им потребовалось целых шесть дополнительных серий добавленного времени.

В итоге общая сумма дополнительных раундов достигла 58, команды играли более четырех часов в рамках премьеры ESL UK в 2015 году. Таким образом, самая длинная игра в истории CS:GO составила 88 раундов, и рекорд не побит до сих пор.

Рекорд в Dota 2

Рекорд по продолжительности матча в Dota 2 поставлен любительскими командами Dire и Radiant: их поединок продлился шесть часов и восемь минут. Такого хронометража команды достигли из-за пассивности игроков, которые не хотели добивать базу противника. Поединок завершился со счетом 383:99 в пользу сил света.

В какой-то момент три игрока Dire покинули матч, но Clockwerk и Disruptor продолжили играть. Их соперники набивали киллы под фонтантом и бегали по карте. Вместо того, чтобы атаковать Dire, Radiant набивали киллы под фонтантом и бегали по карте. Legion Commander совершила 175 убийств, Pudge – 120. К концу игры у Легионки было более 10 тысяч урона с Duel, у Сларка – 59 постоянной ловкости, а у Пуджа – 230 стаков Flesh Heap. У обеих команд общий нетворс превысил миллион.