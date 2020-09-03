Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выразила свое отношение к идее контрактов в фигурном катании.

По словам бывшей фигуристки, она бы во время своей карьеры на такое не согласилась бы.

«Тренер и спортсменка должны доверять друг другу», — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

По словам Сотниковой, она не знает, кто еще может прийти в группу к Евгению Плющенко. На ее вкус, у Евгения собрано очень много талантливых фигуристок.

Предсезонные прокаты фигуристов сборной России пройдут с 12 по 13 сентября.