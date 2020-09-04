На автодроме «Монца» в Италии стартует восьмой этап Гран-при Формулы-1, который будет проходить в период с 4 по 6 сентября.

В пятницу, 4 сентября, состоятся две свободные практики. Первая начнется в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00.

Третья тренировка запланирована на субботу, ее старт будет дан в 13:00. В тот же день в 16:00 начнется квалификация, по итогам которой определятся позиции пилотов на стартовой решетке.

Сама гонка будет проходить в воскресенье, 6 сентября, и начнется в 16:10 мск. Гонщикам предстоит преодолеть 53 круга, общая продолжительность дистанции составит 306,72 километра.